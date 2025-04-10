«Не занимаюсь»: Собчак ответила на обвинения во лжи о помощи с похоронами Паши Техника

Журналистка Ксения Собчак прервала молчание после обвинений в том, что она якобы обещала помочь с похоронами Паши Техника, но не сделала этого. Звезда в личном Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что даже не знает, где он в итоге будет похоронен.

Напомним, что после смерти рэпера его бывшая жена Ева Карицкая дала интервью Собчак и рассказала, что не брала за этот разговор гонорар. Она намекнула, что телеведущая помогла с покупкой места на кладбище. Так подумали поклонники, коллеги и СМИ.

Сын художника Никаса Сафронова Лука открыто заявил о том, что Собчак обещала помочь, но перестала выходить на связь. Журналистка прервала молчание и объяснила ситуацию.

«Я НЕ занималась и не занимаюсь похоронами Паши Техника. Я даже не знаю, где он будет похоронен. Я сделала интервью, потому что мы были в контакте ещё с Таиланда, где я действительно пыталась помочь его спасти. Пожалуйста, прекратите распространять чушь», – написала Ксения.

Ранее мы писали о том, что стало известно место прощания и похорон Паши Техника. Экс-жена рэпера попросила поклонников не приносить на кладбище баннеры и флаги.