Раскрыта причина смерти актера из «Есенина» Иосифа Джачвлиани

Актер Иосиф Джачвлиани умер из-за сенной лихорадки. Эту причину кончины звезды «Есенина» сообщает телеканал «Рустави 2».

Грузинские СМИ написали в некрологах, что артист продолжительное время болел. Он до последнего пытался бороться с недугом, однако недавно его сердце не выдержало и остановилось. Иосифу было 65 лет.

Отметим, что Джачвлиани был бывшим депутатом парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Он снялся в нескольких кинокартинах, среди которых «Личный номер», «Есенин», «Солнце неспящих» и другие. А на политической арене он активно выступал за восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.

Ранее звезда «Дивы» Вильгельминия Фернандес умерла от рака в возрасте 75-ти лет. Эту информацию подтвердила ее дочь, сообщив, что артистка скончалась в собственном доме в Кентукки.

Также недавно умер советский актер Аброр Турсунов от продолжительной болезни.