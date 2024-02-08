Умерла звезда «Дивы» Вильгельминия Фернандес

Актриса и певица Вильгельминия Фернандес умерла в возрасте 75 лет. В последнее время она страдала из-за проблем со здоровьем. У звезды «Дивы» 1981 года был диагностирован рак. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

Фернандес была одной из самых прославленных артисток Южной Филадельфии. Окончив Академию вокального искусства, она поступила в Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке. Впервые с оперой она дебютировала в «Порги и Бессе». С этой постановкой она много гастролировала как в США, так и в Европе.

На экране же Вильгельминия появилась в фильме французского режиссера Жана-Жака Бене «Дива».

Как сообщила дочь певицы Шина Мария Фернандес, ее мать умерла в своем доме в Кентукки. Другие подробности не уточняются.

Ранее умер советский актер Аброр Турсунов. Известно, что он продолжительное время серьезно болел. В 2019 году он перенес инсульт и операцию на шее.