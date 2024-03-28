Раскрыта предварительная причина смерти Юрия Ваксмана

Актер Петр Рабчевский раскрыл причину смерти заслуженного работника культуры РФ, актера и продюсера Юрия Ваксмана. Об этом пишет Газета.Ru.

Как признался заслуженный артист РФ, предварительна причина смерти звезды «Молодежки» - инфаркт.

«Точно я не могу сказать, но предварительно инфаркт. Он был добрым, отзывчивым, душой компании. Для всех был здесь и папой, и мамой. Старался вникать во все проблемы, помогать по мере возможности», - заявил Рабчевский.

О смерти Юрия Ваксмана 28 марта рассказали в пресс-службе Ярославского театра юного зрителя. Артист ушел из жизни в возрасте 62 лет.

За свою карьеру Ваксман снялся «Молодежке», «Портном из Бруклина», «Раневской», «Чужой стае» и многих других кинопроектах.

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