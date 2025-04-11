«Прямая наследница»: кому перейдут права на творчество рэпера Паши Техника

11 апреля в московском храме Петра и Павла прощаются с рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев). Менеджер артиста Марк Яровной рассказал, кому перейдут права на треки знаменитости после его смерти.

Менеджер звезды отметил, что все права на творчество Паши Техника перейдут его маме.

«Она его прямая наследница», — объяснил мужчина Фонтанке.

В эти минуты проходит отпевание рэпера. По данным Telegram-канала Mash, проститься с ним пришли около пяти тысячи человек. На улице и в храме образовались столпотворения. Некоторые фанаты звезды устраивают стычки.

Ранее мы писали, что неизвестный запустил дрон перед поклонниками — его сразу же задержала полиция. К территории храма также подъехал автозак. Был задержан руководитель проекта «Выжившие» — рехаба, с которым сотрудничал Паша Техник.

Напомним, экс-супруга рэпера Ева Карицкая, его сын Иван и мать не смогут претендовать на наследство Техника, пока не выплатят долг музыканта в размере 20 тысяч рублей. Задолженность возникла из-за штрафа за пропаганду наркотиков в текстах треков.