Подъехал автозак: на прощании с Пашей Техником начались задержания

На прощании с рэпером Пашей Техником начались первые задержания. Сотни фанатов пришли проводить покойного артиста в последний путь. Неизвестный запустил дрон перед поклонниками. Его задержали сотрудники полиции. Подробности сообщает 360.ru.

По данным источника, поклонники, родные и коллеги собрались у храма Петра и Павла и скандировали имя рэпера. Не обошлось без инцидентов. Так, оператора беспилотник задержали за то, что он запустил дрон над поклонниками.

Были на церемонии прощания экс-супруга рэпера Ева Карицкая и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин. Он был приятелем Техника и рассказал об их общении.

«Мы много говорили с ним про музыку, про создание музыки, про разные биты. Он не успел раскрыться как музыкант, но хотел раскрывать музыку для аудитории», — поделился звездный наследник.

По информации Telegram-канала Baza, из-за толпы к территории храма подъехал автозак. Был задержан руководитель проекта «Выжившие» – рехаба, с которым сотрудничал Паша Техник.

Некоторые посетители ведут себя шумно и пытаются перелезть через забор на территорию храма. Полицейские отгоняют людей от проезжей части. В толпе говорят, что кто-то из фанатов может быть в состоянии измененного сознания.

Ранее мы писали о том, что мать Паши Техника расплакалась у белоснежного гроба сына.