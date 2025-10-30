Прощание с регги-музыкантом Андреем Куницыным состоится 31 октября. Об этом сообщает aif.ru.

Церемония прощания со скончавшимся накануне «Бобом Марли из Ленинграда» Андреем Куницыным пройдет в Санкт-Петербургском крематории по адресу: Шафировский пр., д. 12 31 октября. Церемония начнется в 11:00.

Напомним, Андрей Куницын, известный также как Dr. I-BOLIT, скончался 26 октября на 68-м году жизни. Музыкант был одним из первых исполнителей в СССР в жанре регги. В домашних условиях он записывал магнитоальбомы, а позже стал выступать в клубе TamTam c коллективом Rainbow Army Band.

