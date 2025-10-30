Умер звезда фильма «Приключения Али-Бабы» Якуб Ахмедов

В возрасте 87 лет скончался советский актер театра и кино, народный артист СССР Якуб Ахмедов. Об этом сообщает mk.ru.

Широкую известность он получил после роли Касыма в советско-индийском фильме «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», который вышел на экраны в 1979 году.

Якуб Ахмедов родился 3 января 1938 года в Наманганской области Узбекистана. С 1959 года и до последних дней его творческая жизнь была неразрывно связана с Узбекским национальным академическим театром имени Хамзы, которым он руководил много лет.

Его кинокарьера началась в конце 1950-х годов. Всего он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Очарован тобой», «Дочь Ганга», «Караван» и многие другие. Помимо актёрской работы, Ахмедов озвучил на узбекский язык более 400 картин.

Заслуги артиста были оценены государством: он стал народным артистом Узбекской ССР, а в 1991 году получил высшее творческое звание — народный артист СССР. Также он был лауреатом Государственной премии СССР.

