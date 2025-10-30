Экс-советник президента Казахстана Ержан Бабакумаров погиб во время драки. Об этом сообщает Sputnik.

В Астане во время драки погиб экс-советник президента. Предварительно, между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в драку. В результате полученных травм 56-летний Ержан скончался на месте.

«Подозреваемый задержан и водворен в ИВС, проводится досудебное расследование», — пишет источник.

Умерший в разные годы возглавлял СЦК, Центр анализа и прогнозирования при Администрации президента РК. С апреля по июль 2019-го Бабакумаров был советником президента.

