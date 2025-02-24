Прощание с поэтом и фотографом Андреем Малаховым пройдет 26 февраля. Об этом сообщает aif.ru.

Похороны и прощание с поэтом и фотографом Андреем Малаховым состоятся 26 февраля. Друзья мужчины рассказали, что церемония прощания пройдет в Никольском кафедральном соборе города Камышина в 13:00.

Напомним, Андрей Малахов скоропостижно скончался в возрасте 62 лет 23 февраля. Мужчина был известен среди жителей Волгоградской области благодаря песне «Мой Камышин».

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