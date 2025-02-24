В Москве из-за проблем с сердцем умер в 97 лет известный ученый Евгений Морозов

В Москве умер известный ученый в области механики разрушения и прочности твердых тел, заслуженный деятель науки РФ Евгений Морозов. Ему было 97 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако РЕН ТВ стало известно, что в начале февраля профессор почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Ему диагностировали хроническую сердечную недостаточность.

Собеседник издания отметил, что Евгений Морозов скончался в больнице 22 февраля.

Евгений Морозов в 2001 году получил звание заслуженного деятеля науки России. Является одним из инициаторов развития механики разрушения в СССР и России. Автор более чем 300 научных работ и 14 монографий, почетный профессор МИФИ.

Ранее умер звездный парикмахер Хесус Герреро, работавший с Деми Мур, Дженнифер Лопес, Кайли Дженнер и другими знаменитостями. Ему было 34 года.