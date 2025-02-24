Раскрыты подробности смерти 34-летнего парикмахера Деми Мур и Кайли Дженнер

Умер звездный парикмахер Хесус Герреро, работавший с Деми Мур, Дженнифер Лопес, Кайли Дженнер и другими знаменитостями. Ему было 34 года.

Информацию о смерти стилиста подтвердила его сестра Грис Герреро. Она не раскрыла причину, из-за которой Хесус ушел из жизни, но подчеркнула, что это случилось внезапно 22 февраля.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем миру, что Хесус Герреро отправился на небеса. Родившись и выросши в Хьюстоне, штат Техас, в семье иммигрантов, Хесус научился усердно трудиться и мечтал вывести свои навыки на вершину. К сожалению, его смерть наступила очень внезапно и неожиданно», - приводит USA Today слова сестры стилиста.

Семья Герреро приняла решение перевезти тело стилиста в Хьюстон, штат Техас. Для этих целей Грис попросила о финансовой помощи. Родственники Герреро уже собрали порядка 60 тысяч долларов. Несколько недель назад он улетел в Париж.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни солист известного голландского электронного дуэта A&C (Arling & Cameron) Джерри Арлинг. Музыкант скончался на 64-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент не раскрываются.