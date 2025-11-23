Прощание с народным артистом Виталием Мишле состоится в конце ноября. Об этом сообщает aif.ru.

Близкие скончавшегося актера Виталия Мишле рассказали о церемонии прощания с ним. Пока точная дата не определена.

«Ориентировочно прощание пройдет во вторник, 25 ноября, или в среду, 26 ноября. Дата уточняется», — отметили знакомые артиста.

Напомним, Виталий Мишле умер 21 ноября. Несколько лет назад он перенес инфаркт или инсульт. После этого удара артист не выходил на сцену. Ему было 84 года.

