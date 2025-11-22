Умер в возрасте 58 лет сооснователь украинской группы DZIDZIO Олег Турко

Умер украинский музыкант и основатель группы DZIDZIO Олег Турко, известный также под псевдонимом Лесик. Ему было 58 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что в прошлом году Турко пережил клиническую смерть. При этом жена музыканта утверждала, что его отравили. Тогда у Турко остановилось сердце во время концерта. Врачам удалось его реанимировать, однако здоровье было серьезно подорвано.

Смерть музыканта наступила в субботу, 22 ноября. Церемония прощания состоится в воскресенье, 23 ноября, в Новояворовске Львовской области. Музыкант будет похоронен в Ивано-Франковске.

Олег Турко в конце 1980-х годов собрал группу «Форте», а в 2009 году стал сооснователем группы DZIDZIO, которую со скандалом покинул в 2016 году. Лесик выступал против переезда коллектива из Львовской области в Киев, сообщает aif.ru.

У музыканта остались жена Ирина и сын Олег Турко-младший.

Ранее умерла итальянская певица Орнелла Ванони. Ей был 91 год. Причиной смерти стала остановка сердца. Исполнительнице стало плохо в пятницу, 21 ноября. Она скончалась до приезда врачей в своем доме в Милане.