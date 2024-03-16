Прощание с Александром Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры 18 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Сын Александра Ширвиндта, Михаил Ширвиндт, сообщил дату прощания с народным артистом. Церемония состоится 18 марта в Театре сатиры с 12:00 до 14:00.

Напомним, актер Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. Предварительной причиной смерти стали проблемы с сердцем. До этого народный артист РСФСР перенес несколько операций на сердце.

Александр Ширвиндт с ноября 2021 года и до дня своей смерти занимал пост директора Московского академического театра сатиры. На его счету более сотни ролей в театральных постановках и фильмах. Одними из самых известных работ Ширвиндта являются роли в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром» и «12 стульев».

После смерти артиста о его творчестве начали высказываться многие коллеги. Так, Сергей Безруков назвал Александра Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде. А Алла Пугачева опубликовала в личном блоге архивное фото актера.