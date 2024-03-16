Примадонна публично простилась с 89-летним Александром Ширвиндтом

Алла Пугачева отреагировала на смерть Александра Ширвиндта. Примадонна опубликовала в соцсетях пост с фотографией народного артиста РФ.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Александр Ширвиндт скончался в больнице. По предварительным данным, смерть актера могла наступить из-за проблем с сердцем. Так, в 2022 году у Ширвиндта обнаружили стенокардию.

16 марта эстрадная певица Алла Пугачева выложила в микроблог снимок с театральным режиссером в молодости. Исполнительница не оставила под фотографией никаких слов о покойном артисте, но добавила эмодзи – молитвы.

«Пусть переход в новый мир будет легким», «Великий человек! Вечная память!», «Бесконечно жаль», – пишут пользователи Сети.

Актер Александр Олешко тоже публично простился с коллегой, опубликовав последнее совместное фото с Ширвиндтом.

«Вот и все. Еще в 14:35, была надежда… Даже на то, что 3 апреля сыграем наш спектакль вместе», – прокомментировал Олешко.

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