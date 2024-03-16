«Его любили все»: Сергей Безруков назвал Александра Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде

Актер Сергей Безруков поделился воспоминаниями о народном артисте России Александре Ширвиндте. В своем Telegram-канале он опубликовал пост в память о художественном руководителе Театра сатиры в Москве и признался, что считает его своим крестным отцом на эстраде.

Как отметил Сергей Безруков, никто не умел шутить с непроницаемым лицом так, как это делал Александр Ширвиндт.

«Ирония Ширвиндта… Никто не умел лучше него шутить с непроницаемым лицом. Его любили все: и широкие массы, и тонкие ценители. Говорят, это была только вершина айсберга его актерского мастерства, но нам, зрителям, и верхушки хватало», — поделился актер.

По словам Сергея Безрукова, он может назвать Александра Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде.

«Считаю Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде. Был юбилей Театра Сатиры, прямая трансляция. Александр Анатольевич знал, что я уже тогда занимался пародией, и предложил моему отцу, служившему тогда в театре, выступить на юбилейном вечере», — рассказал Сергей Безруков.

Артист вспомнил, как тогда они подготовили номер, две пародии на политиков, договорившись, что Сергей Безруков покажет этот номер заранее на репетиции. Однако продемонстрировать мастеру выступление заранее не получилось.

«К сожалению, на репетицию я не успел. Александр Анатольевич колебался — как, предварительно не прослушав? А потом рискнул. Рад, что не подвел его. Спасибо за все, Александр Анатольевич», — заключил Сергей Безруков.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. По предварительной информации, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем.

Ранее сообщалось о том, что певец Лев Лещенко отреагировал на уход из жизни Александра Ширвиндта. Он назвал артиста «родным человеком», с которым по жизни прошел одним маршрутом.