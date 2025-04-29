Прощание с актрисой озвучки Светланой Харлап пройдет 30 апреля в Москве. Об этом сообщает Российский академический Молодежный театр (РАМТ).

Прощание с актрисой Светланой Харлап, которая занималась озвучкой Хрюши, Степашки и Каркуши из программы «Спокойной ночи, малыши», состоится 30 апреля. Место прощания - морг Централизованного Патологоанатомического отделения Клиник ММА имени И. М. Сеченова в Москве.

В театре, где работала Харлап, сообщили, что церемония начнется в 12:30 и пройдет около получаса.

Напомним, Светлана Харлап умерла 26 апреля в возрасте 84 лет. Причина смерти актрисы не сообщалась.

Ранее мы писали о том, что умерла актриса Кора Сью Коллинз, сыгравшая в фильме «Анна Каренина».

Мы также рассказывали о том, что на 59-м году жизни умерла актриса из «Тайн следствия» Элеонора Леви.