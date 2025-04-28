На 59-м году жизни умерла актриса из «Тайн следствия» Элеонора Леви. Об этом сообщает aif.ru.

Актриса Элеонора Леви (Мовилло) скончалась в возрасте 58 лет. Ее не стало 23 апреля. Причина смерти артистки не сообщается.

Элеонора Леви родилась в 1966 году. В 1987 году она окончила театральный факультет Воронежского государственного института искусств. На счету актрисы 16 работ в фильмах и сериалах. Так, она снималась в картинах «Тайны следствия», «Два капитана — 2», «Свои», «Великолепная пятерка», «Кулагины».

Ранее мы писали о том, что в день своего 65-летия умер заслуженный артист России Андрей Лепеев. Информации о причине смерти актера нет.

Мы также рассказывали о смерти народного артиста РСФСР и Башкортостана Фидана Гафарова. Он скончался в возрасте 77 лет.