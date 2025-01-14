Прощание с актером Михаилом Левченко пройдет 15 января. Об этом сообщает aif.ru.

Стали известны дата и место прощание с умершим актером Михаилом Левченко. Траурная церемония состоится 15 января в 11:00 в ритуальном зале больницы № 9 Ярославля.

Напомним, Михаил Левченко умер 11 января в возрасте 72 лет. Причина смерти артиста неизвестна.

Михаил Левченко сыграл десятки ролей в фильмах и сериалах. Среди них: «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мосгаз», «Напарницы», «Кодекс чести», «Одиссея сыщика Гурова», «Морской патруль».

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