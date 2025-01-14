Актриса Евгения Добровольская боролась с раком желудка с 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Скончавшаяся 10 января актриса Евгения Добровольская в 2023 году впервые почувствовала боли в животе. По данным журналистов, сначала знаменитость занималась самолечением — она принимала препараты от расстройства желудка. Уже осенью 2023 года Добровольская почувствовала себя хуже — актриса начала терять вес, а под кожей появились уплотнения.

После обследования врачи выявили у актрисы агрессивную форму рака с метастазами, которые уже дошли до мозга. В начале 2024 года актриса прошла сеансы химиотерапии, которые сначала не дали положительного результата. Однако позже состояние удалось стабилизировать. В ноябре она прошла курс клеточной иммунотерапии. А уже в декабре состояние Добровольской стало ухудшаться — она не смогла самостоятельно передвигаться и ее госпитализировали.

10 января Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни.

Ранее мы писали о том, что Евгения Добровольская умерла на руках дочери и младшего сына.