Прощание с актером Львом Бобышевым состоится 27 мая в Москве. Об этом сообщает aif.ru.

В Московском театре кукол, где работал Лев Бобышев раскрыли дату прощания с актером. Церемония состоится 27 мая в Москве, в 11:00 в Троицком храме, по адресу: Карамышевская наб. 15, строение 1.

Лев Бобышев родился 10 февраля 1941 года. Он был заслуженным артистом России и известен не только театральной деятельностью, но и ролями в кино. Его фильмография включает такие картины, как «Китайский сервиз» (1999) и «Прощай, шпана замоскворецкая…» (1987).

Актер ушел из жизни 24 мая 2025 года в возрасте 84 лет. Причина смерти не уточняется.

Ранее мы писали о том, что умер Джеймс Паттерсон, сыгравший негритенка в фильме с Любовью Орловой «Цирк».

Мы также рассказывали о смерти сыгравшего в сериалах «Ваша честь» и «Семейный детектив» Геннадия Третьякова.