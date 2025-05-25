Известен по ролям в сериалах «Ваша честь» и «Семейный детектив»: умер актер театра и кино Геннадий Третьяков

Актер театра и кино Геннадий Третьяков ушел из жизни. О его смерти сообщил специализированный портал «Кино-театр».

Третьякову было 83 года. Что стало причиной его смерти, пока не известно. Актер скончался 24 мая. О дате и месте прощания с Геннадием Михайловичем в некрологе информации нет.

Третьяков родился в 1941 году. Он окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. За свою карьеру он сыграл множество ролей.

Большинству зрителей он известен благодаря участию в таких проектах, как «Ваша честь» и «Семейный детектив». Актер, как сообщают СМИ, был востребован на театральном поприще и в кино, а также пользовался уважением среди коллег.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного деятеля искусств Бориса Шагаева. Он был первым в истории Калмыцкого театра профессиональным режиссером.