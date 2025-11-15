Причиной смерти режиссера Александра Ярилова стал инсульт. Об этом сообщает aif.ru.

Скончавшийся 14 ноября режиссер, заслуженный артист России Александр Ярилов несколько месяцев назад попал в больницу с инсультом, рассказали близкие театрального деятеля.

«Он два месяца провел в больнице, врачи пытались его спасти, но вчера, 14 ноября, его не стало», — сообщила подруга Наталья.

Напомним, Александр Ярилов являлся художественным руководителем и основателем театра кукол «Пьеро». Ему было 67 лет. Церемония прощания с артистом пройдет 17 ноября.

Ранее мы писали о том, что на 84-м году жизни умер историк и профессор Дмитрий Точеный. Причина смерти не раскрывается.

Мы также рассказывали о смерти на 70-м году жизни бывшего ведущего корреспондента ABC News Джима Авила.