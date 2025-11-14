На 84-м году жизни умер историк и профессор Дмитрий Точеный. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского государственного университета.

Скончался доктор исторических наук, профессор кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений УлГУ Дмитрий Точеный. Ему было 83 года. Коллектив Ульяновского государственного университета выразил слова соболезнования в связи со смертью Точеного.

«Коллеги и студенты запомнят Дмитрия Степановича как замечательного человека, ученого с большой буквы, истинного знатока отечественной истории. Его увлеченность, истинная любовь к своему делу заставляла всех, и прежде всего молодежь, восхищаться российской историей», — сказано в некрологе.

Прощание с Дмитрием Точеным пройдет 16 ноября в 11.00 в траурном зале морга Ульяновской областной клинической больницы.

