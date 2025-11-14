На 70-м году жизни скончался бывший ведущий корреспондент ABC News Джим Авила

В возрасте 69 лет после продолжительной болезни умер многолетний корреспондент ABC News и NBC News Джим Авила. О его смерти пишет Deadline.

Много лет у журналиста были проблемы со здоровьем. Ему пересадили почку, которую пожертвовал его брат.

С 1994 по 1996 год Авила был ведущим и журналистом-расследователем на канале KNBC в Лос-Анджелесе. Он также работал в качестве ведущего на WBBM-TV в Чикаго.

До прихода в ABC News в 2004 году Джим был национальным корреспондентом NBC News, освещал последствия атак на Всемирный торговый центр 11 сентября в Нью-Йорке, а также репортажи из Ирака и Афганистана.

На ABC News журналист освещал крупные судебные процессы. Позже он работал корреспондентом в 20/20, специализируясь на расследованиях в сфере правосудия и защиты прав потребителей. Он ушел с канала в 2021-м, но два года спустя присоединилась к KGTV-TV в Сан-Диего.

За свою карьеру Авила получил две премии «Эмми» и пять премий Эдварда Р. Марроу, а также другие награды.

