Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

Артист Мариинского театра Владимир Шкляров скончался 16 ноября на 40-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.

Владимир Шкляров работал в труппе Мариинского театра с 2003 года. В 2011-м он стал премьером. В 2020 году Шклярову присвоили звание заслуженного артиста России.

В репертуаре танцора балетные партии в «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте», «Спящей красавице», «Дон Кихоте» и многих других постановках.

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