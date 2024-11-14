Отмечал выход книги: названа причина смерти 52-летнего шеф-повара Алексея Зимина

52-летний шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин скончался в отеле Белграда в результате сердечного приступа. Перед смертью он отмечал выход книги.

Предварительную причину смерти сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, Зимин прилетел в Сербию из Лондона. В честь выхода книги «Англомания» он приготовил ужин в белградском ресторане.

12 ноября повар ушел в номер, а утром не отвечал на телефон. Друзья зашли в номер и нашли Зимина без признаков жизни.

Тело шеф-повара отправлено на экспертизу. Позже его доставят в Лондон – там Зимин жил последнее время.

О его смерти сообщалось 13 ноября. Информации о причинах происшествия не было. Болел ли Зимин в последние годы, также не говорилось.