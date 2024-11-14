Опубликовано 14 ноября 2024, 14:531 мин.
Отмечал выход книги: названа причина смерти 52-летнего шеф-повара Алексея Зимина
SHOT: причиной смерти шеф-повара Зимина в отеле Белграда стал сердечный приступ.
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52-летний шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин скончался в отеле Белграда в результате сердечного приступа. Перед смертью он отмечал выход книги.
Предварительную причину смерти сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По его информации, Зимин прилетел в Сербию из Лондона. В честь выхода книги «Англомания» он приготовил ужин в белградском ресторане.
12 ноября повар ушел в номер, а утром не отвечал на телефон. Друзья зашли в номер и нашли Зимина без признаков жизни.
Тело шеф-повара отправлено на экспертизу. Позже его доставят в Лондон – там Зимин жил последнее время.
О его смерти сообщалось 13 ноября. Информации о причинах происшествия не было. Болел ли Зимин в последние годы, также не говорилось.