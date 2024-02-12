Последняя роль Дмитрия Красилова в сериале оказалась пророческой

Последняя роль танцора Дмитрия Красилова в сериале запустила пророческий момент. Об этом сообщает Kp.ru.

В конце 2023 года внезапно умер танцор Дмитрий Красилов. Причиной смерти знаменитости стала сердечная недостаточность.

В прошлом году Дмитрий активно снимался в проектах. Вот почему на днях поклонники танцора увидели его в новом сезоне сериала «Сергий против нечисти». В новинке кино ему досталась роль самца Жар-птицы. Персонаж Дмитрий внезапно погибает, едва заявив о себе зрителю. Небольшая роль Красилова оказалась пророческой.

По информации источника, в производстве находятся еще три комедийных фильма с участием умершего.

Ранее СМИ узнали результаты экспертизы на наркотики умершего Красилова из клипа Little Big. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что продюсер Сергей Дворцов рассказал о болезни танцора Дмитрия Красилова.