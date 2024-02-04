«Я его много раз предупреждал»: продюсер Дворцов назвал болезнь, которая сгубила Пухляша

Два месяца назад ушел из жизни танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш. В СМИ появилось множество разных версий его смерти. По последним данным, шоумен скончался от эндокринопатии. Друг звезды, продюсер Сергей Дворцов рассказал, что артист страдал еще и от сахарного диабета.

Продюсер объяснил, что Дмитрий Красилов болел сахарным диабетом и сидел на инсулине. Ему нельзя было пить алкоголь, курить, но артисту сложно было соблюдать эти ограничения в реальной жизни.

Танцор вел очень активный образ жизни: он был импульсивным, эмоциональным человеком и практически не бывал дома. В квартиру Красилов заходил на пару часов, а затем снова уезжал на съемку, мероприятие или корпоратив.

«Он игнорировал сигналы, которые ему подавал организм, они все же дали о себе знать. Я его много раз предупреждал, чтобы он не пил алкоголь, но он: "Ай, плевать. Все можно!" Что тут сделать?», — цитирует Дворцова aif.ru.

Такой образ жизни, уверен продюсер, и привел к трагедии. За несколько часов до смерти он встретил танцора в кинотеатре «Октябрь». Дмитрий тогда говорил, что плохо себя чувствует и отказался от совместной фотографии. На следующий день его не стало.

Ранее актриса Екатерина Волкова выразила уверенность, что 29-летнего Красилова можно было спасти, если бы он не поехал один домой после светского мероприятия, а обратился к врачам, так как почувствовал себя плохо.