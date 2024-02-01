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Опубликовано 01 февраля 2024, 17:19
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СМИ узнали результаты экспертизы на наркотики умершего «Пухляша» из клипа Little Big

В крови умершего 29-летнего танцора Дмитрия Красилова не нашли следов наркотиков.
СМИ узнали результаты экспертизы на наркотики умершего «Пухляша» из клипа Little Big

© Starface.ru

Экспертиза не выявила следов наркотиков в крови танцора Дмитрия Красилова, известного под псевдонимом Пухляш. Артиста обнаружили мертвым в квартире на юге Москвы 18 декабря.

По данным Telegram-канала Baza, причиной смерти 29-летнего Красилова стали последствия эндокринопатии – болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желез.

Напомним танцор Дмитрий Красилов умер в собственной квартире в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Накануне гибели он появился на премьере фильма. Во время мероприятия Красилов веселил публику и охотно общался с журналистами. 23 декабря артиста похоронили в родном городе Заринске Алтайского края.

Ранее актриса Екатерина Волкова выразила уверенность, что 29-летнего Красилова можно было спасти, если бы он не поехал один домой после светского мероприятия, а обратился к врачам, так как почувствовал себя плохо.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Дима «Пухляш» Красилов
смерть