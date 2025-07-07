Пробыл на посту чуть больше года: Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

Роман Старовойт больше не занимает должность главы Министерства транспорта России. Соответсвующее решение принял президент страны Владимир Путин.

Информация об изменениях в структуре власти появилась на портале правовой информации. Там опубликовали указа российского лидера, в котором говорится, что Старовойт больше не является министром транспорта РФ.

«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — гласит указ.

Причины такого решения пока озвучены не были. Старовойт занимал пост главы Минтранса с мая 2024 года и руководил ведомством чуть больше года. А до этого чиновник возглавлял Курскую область.

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