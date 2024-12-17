Последний месяц жизни Янис Тимма шантажировал экс-супругу Анну Седокову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, баскетболист был одержим певицей после развода. В день ее рождения спортсмен старался связаться с экс-возлюбленной, чтобы поздравить, но Анна не отвечала. Вечером он оставил пророческий комментарий в ее соцсети, указав свою дату смерти, но артистка проигнорировала и его. Через несколько часов тело Яниса было найдено в центре Москвы.

Окружение баскетболиста утверждает, что он «помешался» на Анне и отказался ради нее от друзей и родственников. Так, в последние годы Янис почти не общался с отцом и другими членами семьи. Когда он не смог помириться с Седоковой и избежать развода, то впал в депрессию.

Ранее отец Яниса Тиммы обвинил певицу Анну Седокову в смерти 32-летнего спортсмена. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что последние минуты жизни экс-мужа Анны Седоковой попали на камеру домофона.