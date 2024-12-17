Шатался и записывал грустные голосовые: последние минуты жизни экс-мужа Седоковой попали на камеру домофона

В Москве в ночь с 16 на 17 декабря нашли мертвым бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тимму. Его тело обнаружили в многоэтажном доме. Как сообщил Telegram-канал Mash, перед кончиной баскетболист прогуливался по улице, а вернулся около 23:30. Это записала камера домофона.

В видео заметно, как сильно шатался Тимма. Он держал в одной руке стаканчик, а в другой — телефон. По данным источника, спортсмен записывал грустные голосовые сообщения. Спустя час после этого Янис покончил с собой.

Тело экс-супруга Седоковой нашел один из жильцов дома и вызвал скорую помощь. Рядом с Тиммой лежал телефон, в котором было послание. Он просил позвонить его бывшей жене.

Отметим, что 16 декабря Анна отмечала день рождения. Ей исполнилось 42 года. Янис даже трогательно поздравлял артистку в социальных сетях. Предположительно, баскетболист очень тяжело переживал развод с Седоковой и так и не смог справиться с переживаниями.

Ранее отец Яниса Тиммы вышел на связь после новостей о смерти сына.