После взрыва в ЖК «Алые паруса» в реанимации умер Армен Саркисян, не приходя в сознание

Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, причиной смерти стало проникающее осколочное ранение груди в районе сердца. Врачи пытались спасти жизнь Армена и подключали его к ИВЛ.

Напомним, что во время взрыва он потерял левую стопу.

Как сообщает mk.ru, 3 февраля около 9 утра умерший собирался выехать из дома в ЖК «Алые паруса» на деловую встречу. Его хотела проводить гражданская жена, но Саркисян убедил ее не следовать за ним. Армен передвигался только в сопровождении охраны.

Умерший неоднократно заявлял об угрозах в свой адрес. Он усиливал охрану, ездил на разных автомобилях.

Ранее сообщалось, что взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел под квартирой адвоката Сергея Жорина. Подробности читайте в этой новости.

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