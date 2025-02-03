«Очень страшно»: Анна Калашникова находилась в «Алых парусах» в момент взрыва

Модель Анна Калашникова рассказала о взрыве в «Алых парусах». Она живет в этом ЖК и утром в понедельник как раз находилась дома. Однако артистка не пострадала, так как ее квартира находится в другом секторе.

По признанию светской львицы, она ничего не слышала, а о произошедшем узнала уже из СМИ. Пока никому из жильцов дома подробности неизвестны, так как все оцеплено.

«Слава Богу, со мной все в порядке. Но очень страшно, потому что я нахожусь у себя дома сейчас, я еще никуда не выходила. Пока ничего никому не известно, в комплекс не запускают машины. Нахожусь сейчас здесь и очень тяжело добиться, чтобы кого-то ко мне пропустили», - рассказала Анна Газете.Ru.

В «Алых парусах» также проживают звездный адвокат Сергей Жорин и радиоведущая Алла Довлатова. Юрист на момент взрыва был не дома, так как ушел на работу. Также отсутствовала и артистка. Она поделилась, что в последнее время в ЖК упал уровень безопасности.

Ранее стали известны подробности состояния Армена Саркисяна после взрыва в «Алых парусах».