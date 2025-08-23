После тяжелой болезни умер в 58 лет журналист Кирилл Вышинский

На 59-м году жизни умер исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский. Подробности приводит РИА Новости.

Стало известно, что сегодня в Москве скончался член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. О смерти Вышинского сообщили его коллеги.

Кирилл пришел в журналистику в 1996 году. Он работал шеф-редактором «11 канала» в Днепропетровске, телеведущим на ICTV, а также вел свою программу «На самом деле».

23 октября 2023-го журналиста назначили главным редактором радиостанции Sputnik международной медиагруппы «Россия сегодня». Кроме того, он вел авторские программы на ВГТРК.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 86 лет умер актер Диснея Хампи Уилер, озвучивший персонажа из мультфильма «Тачки».

Также сообщалось, что умер в 78 лет исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов.