Умер в 78 лет исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Умер в возрасте 78-ми лет певец, народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов. Многим он известен по песне «Фантазер». О кончине исполнителя сообщила его супруга в социальной сети.

Вдова Евдокимова Ирина опубликовала 22 августа пост, в котором рассказала, что артиста не стало. Причину смерти она не раскрыла.

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» - написала Ирина.

В основном карьеру Ярослав строил в Беларуси. Он исполнял песни на родном языке. Но его визитной карточкой стала композиция «Фантазер». Впервые он спел ее на фестивале «Песня-89».

Напомним, что последние годы певец не давал концерты. В 2024 году его директор рассказывала журналистам, что он жил за границей и занимался своим здоровьем.

Ранее стало известно о смерти свекра певицы Татьяны Булановой.