В возрасте 86 лет умер актер Диснея Хампи Уилер, озвучивший персонажа из мультфильма «Тачки»

Скончался актер Диснея, озвучивший культового персонажа Текса из мультфильма «Тачки», Хампи Уилер. Об этом сообщает Daily Sun.

Хампи Уилер умер от естественных причин в четверг, 21 августа. Он ушел из жизни мирно, в окружении семьи. Ему было 86 лет.

Актер известен как голос персонажа из мультфраншизы «Тачки» от студии Pixar, золотого Cadillac Coupe de Ville с запоминающимся носом в форме рупора.

Сам Уилер также был легендой Nascar, он долгое время руководил гоночной трассой Charlotte Motor Speedway. За годы работы икона спорта помог превратить автодром в место проведения гонок мирового уровня.

Благодаря своему творческому подходу, смелым идеям и неутомимой страсти, он изменил отношение болельщиков к гонкам, отметил председатель и генеральный директор Nascar Джим Франс.

Многие фанаты автогонок также отдали ему дань уважения. Люди пишут: «Я благодарю его в первую очередь за то, что он подарил фанатам незабываемые впечатления», «Нам будет тебя не хватать, Хампи!».

