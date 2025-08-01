После смерти жены скончался на 90-м году жизни чехословацкий музыкант Вит Мицка. Об этом сообщает портал Klasika Plus.

29 июля в Праге умер музыкант, дирижер, пианист, композитор и педагог. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Музыкант скончался через 9 месяцев после смерти жены-пианистки.

Умерший окончил Пражскую музыкальную академию, где изучал дирижирование и композицию. В 1968 году Мицка стал дирижером Моравского филармонического оркестра, совмещая должность с работой в оперном театре.

В 2013 году вышло его пособие «Книга о дирижировании».

Произведения музыканта исполняли зарубежные ансамбли и оркестры.

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