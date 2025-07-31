Неоднократно сотрудничал с Леди Гагой: умер известный театральный режиссер Роберт Уилсон

Американский театральный режиссер, известный своим подходом к сценическому искусству, Роберт Уилсон ушел из жизни. О смерти деятеля культуры пишет Blueprint со ссылкой на греческого коллегу новатора Димитриса Папаиоанну.

Уилсон было 83 года. Что стало причиной его смерти, не сообщается. Другие подробности случившегося пока тоже не раскрываются.

Режиссер известен своей необычной манерой творить. Так, например, он экспериментировал с текстом, движениями актеров и оформлением сцены, а его постановки могли длиться до 12 часов.

Помимо работы в соло, Уилсон сотрудничал с мировыми звездами. В 2013 году он придумал декорации для выступления Леди Гаги на вручении наград MTV.

Американец за время своего творческого пути успел побывать и в России. В 2015 году он поставил в московском Театре Наций «Сказки Пушкина».

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