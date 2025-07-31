Нидерландский и российский бизнесмен Дерк Сауэр умер в 72 года из-за травм спины

Умер в возрасте 72 лет нидерландский и российский бизнесмен Дерк Сауэр. Причиной стали травмы, которые он получил в июне.

О смерти сообщила газета Het Parool.

Сауэр был вегетарианцем в последнее время, занимался велоспортом и йогой – с нее начинал каждый день, тренируясь по часу.

За несколько недель до аварии, которая впоследствии стала для него фатальной, Сауэр праздновал 40-летнюю годовщину брака.

Дерк вырос в богатой семье. Отец был директором крупного пенсионного фонда, но умер в 62 года – спустя месяц после выхода на пенсию. В 1989 году Сауэр переехал из Амстердама в Москву, создал Moscow Magazine, позже основал издательский дом Independent Media, который выпускал Cosmopolitan и другие журналы, газету «Ведомости». В 2012 году стал президентом РБК. Он также продолжал работу в голландских медиа.

В июне 2025 года Сауэр получил травмы спины. Это случилось при крушении парусной яхты в Греции. Он лечился в Афинах и Амстердаме, но оправиться не смог.

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