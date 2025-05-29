После смерти прошел год: как выглядит могила умершей от рака Анастасии Заворотнюк

Могила Анастасии Заворотнюк утопает в цветах в годовщину смерти актрисы. Об этом сообщает StarHit.

29 мая 2024 года ушла из жизни 53-летняя Анастасия Заворотнюк. Актриса долгое время боролась с глиобластомой — самой агрессивной формой рака. Несмотря на усилия врачей, Анастасию не удалось спасти. Ее похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище.

В годовщину смерти семья Анастасии приехала на ее могилу. Спустя год захоронение не выглядит заброшенным: Петр Чернышев регулярно приезжает на кладбище, ухаживает за могилой и приносит умершей жене цветы. Особенно много букетов было в годовщину смерти.

Ранее семья Анастасии Заворотнюк призвала поклонников помолиться за упокой актрисы. Близкие убеждены, что она оставила яркий след после смерти. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Катя Дубакина не общалась с Анастасией Заворотнюк, когда та страдала от рака. .