Родные Анастасии Заворотнюк призвали поклонников молиться в годовщину ее смерти. Семья актрисы посвятила ей трогательный пост в соцсети.

29 мая 2024 года ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Актриса долгое время боролась с глиобластомой, однако недуг оказался сильнее. Ей было 53 года. В годовщину смерти Анастасии семья опубликовала ее фото и призвала молиться поклонников.

«Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим всех, кому небезразлична наша Настя, помолиться за нее сегодня», — написали близкие Заворотнюк.

Актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище.

Ранее Петр Чернышев вспомнил об Анастасии Заворотнюк фразой «она была бы счастлива». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что вдовец Заворотнюк Петр Чернышев заработал на своей школе 265 млн рублей.