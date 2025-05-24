«Не было общения вне кадра»: актриса Катя Дубакина не поддерживала связь с Заворотнюк во время ее болезни

Актриса Катя Дубакина сыграла в одном из самых рейтинговых сериалов нулевых — «Моя прекрасная няня». В кадре ее персонаж взаимодействовал с персонажем Анастасии Заворотнюк. Однако за кадром и в свободное от съемок время девочка-подросток и ее старшая коллега не общались.

Дубакина в интервью на YouTube-канале Светланы Баласанян заявила, что между ней и Заворотнюк была дистанция. Юная актриса знала о тяжелых событиях в жизни звезды сериала, про ее онкологическое заболевание. Но при этом коллеги не поддерживали связь. По словам Екатерины, было бы странное, если взрослая женщина вступила в переписку с ребенком на тот момент.

«У нас была дистанция. Это правильно. Это странно, если взрослый человек будет общаться, переписываться с подростком. Даже когда я стала совершеннолетней, то для них, старших актеров, все равно была ребенком. У нас не было общения вне кадра. Это немного другое, когда взрослые и дети работают вместе. Есть дистанция», — рассказала Дубакина.

Ранее сообщалось, что мама Заворотнюк снялась со своим новорожденным правнуком. Семейное фото опубликовала в Сети дочь Анастасии.