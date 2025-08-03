После продолжительной болезни умер американо-британский музыкант Хауи Ти. Об этом сообщает «Российская газета».

2 августа скончался музыкант, автор песен и продюсер Хауи Ти, также известный как Хитмэн Хауи Ти. Точный возраст артиста был неизвестен — в разных источниках указаны даты рождения 1963 или 1964. Причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь.

Хауи Ти (настоящее имя Говард Томпсон) родился в Лондоне. Его семья из Ямайки. Хауи Ти наиболее известен своей работой с UTFO, Chubb Rock, Special Ed и The Real Roxanne. Он также делал ремиксы для Мадонны, Heavy D, Maxi Priest, Little Shawn и других.

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