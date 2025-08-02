В 42 года умер музыкант американской рок-группы Cobalt Эрик Вундер

В США скончался известный рок-музыкант, участник колорадской группы Cobalt Эрик Вундер. Ему было 42 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что исполнитель умер 31 июля.

«Мир ломает всех, и после этого некоторые становятся сильнее в сломанных местах» — Эрнест Хемингуэй. Покойся с миром, Эрик Вундер… ты чёртов преступник», - приводит портал Metal Injection некролог Profound Lore Records, занимавшейся продюсированием артиста.

Музыкант Кен Сорсерон в личном блоге также опубликовал некролог, в котором отметил, что «последняя глава жизни Эрика Вундера была трагичной». При этом он не уточнил, что стало причиной смерти артиста.

Эрик Вундер более 20 лет своей жизни посвятил группе Cobalt. Он не только играл на барабанах и гитаре, но и записывал вокальные партии. Кроме того, он работал с коллективом Man`s Gin, выступающем в стиле дарк-фолк, а также проектами War Metal, Eater of Birds, Slow Forever.

Ранее умер американский боксер-тяжеловес Рудольф Арнетт Клей, известный под псевдонимом Рахаман Али. Ему было 82 года. Официальной причиной смерти младшего брата легендарного боксера Мохаммеда Али стала остановка сердца.