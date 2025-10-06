После падения умерла 88-летняя британская писательница Джилли Купер
© freepik
После падения умерла 88-летняя британская писательница Джилли Купер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
5 октября 2025 года ушла из жизни автор произведения «Ратширские хроники». Причиной смерти стало падение. При каких обстоятельствах это произошло — не уточняется.
«Ее смерть стала для нас полной неожиданностью. Мы так гордимся всем, чего она достигла в жизни, и не представляем себе жизни без ее заразительной улыбки и смеха, окружавших нас», — сообщили родственники умершей.
Напомним, писательница стала известна благодаря книгам о жизни высшего британского общества.
Ранее от сердечного приступа умер 61-летний французский режиссер Ксавье Дюрринже. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что в Праге умер 94-летний чехословацкий актер Иван Клима.