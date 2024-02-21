После операции умер партнер Брюса Уиллиса по фильму «Крепкий орешек» Тони Ганиос. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание TMZ.

В конце февраля 2024 года не стало Тони Ганиоса. Актер умер в больнице Нью-Йорка. В последние годы он боролся с тяжелой инфекцией спинного мозга. Ему сделали операцию, после которой он не сумел восстановиться: его сердце не выдержало.

О смерти Тони высказался продюсер Шон Кларк. «Жаль, что он скончался всего за две недели до воссоединения The big Porky на Cult Classics Weekend в Бастропе штата Техас, на котором он должен был присутствовать. Я сожалею о нашей потере», — заявил Шон.

Актер стал известен благодаря таким проектам, как «Порки», «Мясо», «Проселочные дороги». Также он снялся в боевике «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Ему досталась роль Бэйкера.

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