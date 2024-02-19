Актер из «Санта-Барбары» Жозе Пинту умер через месяц после 95-летия

Актер Жозе Пинту умер на 96-м году жизни. За месяц до кончины он отпраздновал свой юбилей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соцсети звезды.

Отметим, что причина ухода из жизни Пинту не называется. Однако его представители отметили, что он умер мирно в своей постели. К слову, неизвестно, страдал ли он от каких заболеваний в последнее время или нет.

Стоит сказать, что зрителям Жозе был известен по «мыльным операм». Одна из его самых запоминающихся ролей была в знаменитом сериале «Санта-Барбара». Также в его фильмографии есть проекты «Холодная земля», «Путешествие к началу мира», «Траффик», «Черный пляж», «Дурная кровь», «Инспектор Макс».

Известно, что актера кремировали. Это произошло еще 17 февраля.

Ранее умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович. Ему было 88 лет. СМИ сообщили, что ему стало плохо за рулем машины. Причиной смерти назван сердечный приступ.